DAX: Raum nach oben

Der erwartete Test des kurzfristigen Aufwärtstrends war erfolgreich. Der DAX setzte punktgenau auf der unteren Trendlinie auf.

Der DAX 30 ist auch kurzfristig wieder „zurück in der Spur“. Das langfristige charttechnische Bild ist nach wie vor als insgesamt freundlich zu werten. Die Markttechnik bietet mittelfristig Raum nach weiter oben. Die Slow-Stochastik signalisiert weiterhin eine Kaufbereitschaft des Marktes.

Der Wochenstart wird insgesamt verhalten verlaufen. Dies ändert aber nichts daran, dass der deutsche Leitindex perspektivisch weiter in Richtung 15.000 Punkte strebt. Diese DONNER & REUSCHEL-Zielmarke besteht seit 2020.

Neue Rekorde

Ein neues Allzeit-Hoch wird es auch heute wohl zunächst nicht geben. Ein neues Rekordhoch könnte allerdings in der anstehenden Karwoche durchaus erreicht werden. Der große Unsicherheitsfaktor auf dem Weg dorthin bleiben allerdings weiterhin die steigenden Anleiherenditen und die Angst vor einer stark ansteigenden Inflation.

Im Wochenverlauf könnten die anstehenden Konjunkturdaten einen Hinweis darauf geben, wie es um die nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft wirklich bestellt ist. Bis dahin gilt das Augenmerk weiterhin der unteren Linie des aktuellen Aufwärtstrends.

Nächste charttechnische Widerstände: 14.776, 14.804, 14.981 (Fibonacci-Projektion)

Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 14.602, 14.561, 14.409, 14.335, 14.309

Oberes Bollinger-Band: 14.978, Mittleres Bollinger-Band: 14.443 und Unteres Bollinger-Band: 13.907

100-Tage-Linie: 13.732 und 200-Tage–Linie: 13.230 sowie: 38-Tage-Linie: 14.222

Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: positiv | RSI: neutral | Momentum: fallend

Ichimoku Kinko Hyo: positiv

Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 14.770 erwartet

(Trailing-) Stop-Loss: 14.602, 14.561, 14.409, 14.335, 14.309 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Primärtrend (langfristig): Strategisches Ziel: 15.000

Sekundärtrend (mittelfristig): 14.804 bis 14.561

Tertiärtrend (heute): 14.776 bis 14.621

