Ludwigsburg - (ots) -- Vorsorgekonzern verzeichnet starkes Neugeschäft und Marktanteilsgewinne.- Aktionären wird erneut eine Dividende von 65 Eurocent je Aktie vorgeschlagen.- Zielmärkte stärker durchdringen, Kosteneffizienz erhöhen: Nächste Stufe derW&W-Transformation beginnt.- Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Die W&W-Gruppe hat dieHerausforderungen der Corona-Krise bisher sehr gut gemeistert. Sie hat ihreWiderstandsfähigkeit bewiesen und sich schnell an die neuen Verhältnisseangepasst."Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat im Corona-Jahr 2020 ihreTransformation erfolgreich fortgesetzt und eine sehr solide Geschäftsentwicklungverzeichnet. Mit 210,8 Millionen Euro wurde trotz pandemiebedingterEinschränkungen und volatiler Finanz- und Kapitalmärkte ein Konzernüberschusserwirtschaftet, der zum einen nur moderat unter dem Vorjahreswert von 249,1Millionen Euro und zum anderen nur knapp unterhalb der Spanne von 220 bis 250Millionen Euro lag, die die Gruppe mittel- und langfristig als Zielgrößedefiniert hat. Der Vorsorgekonzern profitierte von einem in Summe erfreulichenNeugeschäft, dem konsequenten Kostenmanagement, einem günstigen Schadenverlaufin der Schaden- und Unfallversicherung und von Effizienzfortschritten infolgeder hohen Investitionen in die Digitalisierung von Produkten und Prozessen.Im Einzelabschluss der W&W AG stieg der Jahresüberschuss nach HGB um gut 10Millionen Euro auf 100,3 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen derordentlichen Hauptversammlung der W&W AG am 20. Mai vor, für das Jahr 2020 einezum Vorjahr konstante Dividende von 65 Eurocent je Aktie zu zahlen. DerVorschlag entspricht dem Anspruch des W&W-Konzerns, weiterhin ein attraktivesInvestment mit einer stabilen Dividendenfähigkeit zu sein.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Wir haben - Corona zumTrotz - unsere Erwartungen übertroffen und nur einen überschaubaren Rückgangbeim Überschuss verzeichnet. Sowohl im Geschäftsfeld Wohnen als auch imGeschäftsfeld Versichern konnten wir Marktanteile ausbauen. Auch Adam Riese,unsere neue digitale Marke, hat ihren eindrucksvollen Kurs nochmalsbeschleunigt. Das alles sieht wirklich gut aus."Insgesamt habe das durch die Pandemie geprägte Corona-Jahr die W&W-Gruppe einemsubstanziellen Belastungstest ausgesetzt, den man sehr gut bestanden habe.Junker weiter: "Die W&W-Gruppe ist deutlich widerstandsfähiger und wetterfestergeworden. Wir haben uns schnell und erfolgreich an die neuen Verhältnisse