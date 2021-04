Fazit

Um von einem weiteren Kursanstieg von EUR/GBP an 0,8746 und gegebenenfalls 0,8864 GBP profitieren zu können, sollte ein Wochenschlusskurs oberhalb von 0,8664 GBP gelingen. Dies zeichnet sich auch soweit ab, erste Long-Positionen könnten dann über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2FN8 aufgebaut werden. In der Gesamtansicht ergibt sich somit ein Renditepotenzial von 75 Prozent, entsprechend dürfte der Schein an den entsprechenden Marken bei 3,29 und 4,65 Euronotieren. Eine Verlustbegrenzung kann unterdessen unter die Marke von 0,8640 GBP angesetzt werden, dies entspreche einem möglichen Ausstiegskurs im Zertifikat von 2,07 Euro.