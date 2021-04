Bis Anfang 2020 lief es für den Coca-Cola-Konzern wie am Schnürchen gezogen aufwärts, die Akte erreichte in der Spitze einen Wert von 60,13 US-Dollar. Der Corona-Crash drückte die Notierungen zeitweise auf einen Wert von gerade einmal 36,27 US-Dollar, von wo aus sich der Wert bis Ende des gleichen Jahres an 55,00 US-Dollar wieder erholen konnte. Seitdem allerdings beißen sich Bullen die Zähne an dieser Hürde aus, in der letzten Woche kam es genau in diesem Bereich zu einem erneuten Rückschlag. Doch ganz hoffnungslos ist die Situation nicht, noch immer beherrscht ein seit März letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend das Handelsgeschehen. Ein Anstieg über diesen Widerstand könnte endlich den ersehnten Befreiungsschlag liefern.

Kurze Verschnaufpause

Angesichts der rückläufigen Notierungen ausgehend von dem Niveau von 55,00 US-Dollar wären Abschläge in den kommenden Tagen auf den EMA 50 bei 52,34 US-Dollar nicht verwunderlich. Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für einen erneuten Anstieg an 55,00 US-Dollar dienen. Aber erst darüber lässt sich tatsächlich unter technischen Gesichtspunkten Kurspotenzial zurück an die Hochs aus Anfang 2020 bei 60,13 US-Dollar ableiten und entsprechend beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3HYV gewinnbringend nachhandeln. Ins bärische Lager würde die Coca-Cola-Aktie dagegen erst unterhalb von 50,00 US-Dollar wechseln, in diesem Szenario müssten Verluste auf 48,00 bzw. sogar 47,30 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.