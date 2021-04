Mit den Zahlen von Tesla (FMW berichtet ab 22Uhr) beginnt an der Wall Street heute die Berichtssaison der Tech-Schwergewichte - und dabei steht viel auf dem Spiel! Denn alleine Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet)

Mit den Zahlen von Tesla (FMW berichtet ab 22Uhr) beginnt an der Wall Street heute die Berichtssaison der Tech-Schwergewichte - und dabei steht viel auf dem Spiel! Denn alleine Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Tesla und Facebook stehen für 45% der gesamten Marktkapitalisierung des Nasdaq 100, und für 23% des Welt-Leitindex S&P 500! Bisher ist die US-Berichtssaison gut gelaufen, aber die Wall Street hat nun sehr hohe Erwartungen an die Zahlen der Tech-Riesen. Werden die Profiteure der Coronakrise die hohen Erwartungen erfüllen, nachdem in den USA der Lockdown weitgehend aufgehoben ist? Heute die US-Indizes leicht positiv, der Dax tritt weiter auf der Stelle..

