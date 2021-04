WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag schwächer geschlossen.. Der Leitindex ATX büßte 1,09 Prozent auf 3227,24 Zähler ein. In der Auktion weitete das Aktienbarometer seine Abschläge noch einmal aus. Die Kursverluste erfolgten auf breiter Front. Nächste Woche startet dann mit dem Mai ein üblicherweise schwacher Börsenmonat.

Schwächelnde Konjunkturdaten aus der Eurozone drückten am Freitag im Verlauf auf die Stimmung. In der Währungsunion sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent, Ökonomen hatten allerdings mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Zudem ist die Inflation in der Eurozone weiter gestiegen.