Nachdem sich das Wertpapier von Dow zu Beginn dieses Jahres erfolgreich über die Hochs aus Ende 2019 hinwegsetzen konnte, wurde ein Kaufsignal mit Zielen um 70,00 US-Dollar aktiviert. Dieses konnte zu Beginn dieser Woche erreicht werden, jetzt machen sich sukzessive Gewinnmitnahmen breit. Kurzfristig könnte das den Wert der Aktie runterdrücken, ein Anstieg darüber würde aber weiteres Kurspotenzial in der steilen Rallye seit Mitte März letzten Jahres freisetzen können und ein frisches Long-Investment ermöglichen. Bereits long positionierte Anleger können jetzt Gewinne einstreichen und auf einem tieferen Kursniveau einen erneuten Einstieg suchen.

Pullback wahrscheinlich

Kurzfristige Ziele lassen sich für das Wertpapier von Dow um 65,00 US-Dollar ableiten, darunter am EMA 50 bei aktuell 63,47 US-Dollar (steigend). Spätestens ab 60,00 US-Dollar sollte aber mit einer merklichen Gegenwehr von bullischen Marktteilnehmern gerechnet werden. Ein direkter Anstieg über 71,00 US-Dollar würde dagegen sofortiges Kurspotenzial an das nächstgrößere Ziel am 161,8 % Fibonacci bei 77,72 US-Dollar auslösen. Favorisiert wird jedoch ein temporärer Pullback in dem Papier von Dow.