Insgesamt läuft seit April letzten Jahres und einem Verlaufstief von gerade einmal 8,35 US-Dollar eine ungebrochene Aufwärtsbewegung und trieb die Notierung auf 68,19 US-Dollar bis Anfang März dieses Jahres voran. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf den EMA 50 sowie einen Wert von 57,26 US-Dollar kam es zuletzt wieder zu deutlichen Preissteigerungen und einem Anstieg an 56,50 US-Dollar. Ein Ausbruch über die mittelfristige Hürde um 68,00 US-Dollar und die aktuellen Jahreshochs könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und entsprechende Long-Positionen erlauben einzugehen.

Bullen in den Startlöchern

Im Bereich von 63,70 US-Dollar lässt sich ein kleinerer Boden erkennen, dieser könnte in den folgenden Tagen Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 68,19 US-Dollar bereithalten. Aber erst ein nachhaltiger Kurssprung über diese Hürde dürfte weiteres Potenzial an 75,44 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen und Monate freisetzen. Um hiervon besonders zu profitieren, könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ7HT3 zum Einsatz kommen. Ein bärisches Szenario für die US-Ölsorte WTI würde sich dagegen bei einem Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 61,85 US-Dollar einstellen, dies würde Abwärtspotenzial auf die Märztiefs bei 57,26 US-Dollar bereithalten. Darunter müssten weitere Abschläge auf 54,15 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.