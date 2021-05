Gold und Goldaktien steigen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) droht der Parteiausschluss. Ihm wird vorgeworfen, immer wieder grüne Positionen infrage zu stellen. So behauptete er, dass Deutschland „nicht Platz für alle“ hätte, die weltweit eine neue Heimat suchen.Die Position der Grünen ist die Integration von 3 Milliarden Kriegs-, Klima- und Armutsflüchtlingen (in jeder 4-Zimmer Wohnung würden dann etwa 150 Personen leben), bei gleichzeitigem CO2-neutralen Umbau der Industrie ohne Flächenverbrauch, wobei der Strom dafür aus der Steckdose kommt und die dafür nötigen Kredite aus dem zusätzlichen Wachstum zurückbezahlt werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 49.404 Euro/kg, Vortag 49.133 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 28,47 $/oz, Vortag 27,69 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.236 $/oz, Vortag 1.224 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.814 $/oz, Vortag 2.813 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 69,63 $/barrel, Vortag 68,73 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 5,5 % oder 8,7 auf 166,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross 5,9 %. Bei den kleineren Werten können Orla 11,9 %, GoGold 10,7 % und Equinox 9,0 % zulegen. Bei den Silberwerten haussieren Hecla 16,5 %, Coeur 11,8 %, Endeavour 11,6 % und Mandalay 11,5 %. Americas Silver bricht 28,2 % ein.