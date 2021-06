Die Wall Street schiebt den Deutschen Aktienindex auf ein neues Allzeithoch.

Die Interventionen der chinesischen Regierung am Rohstoffmarkt könnten dazu führen, dass sich die Stimmung bei den zuletzt stark gestiegenen Preisen vor allem für Eisenerz, Bauholz und Kupfer etwas dreht. Der Fokus dort dürfte sich nun von der akuten Knappheit an Rohstoffen verlagern auf das, was die chinesische Regierung so alles an Pfeilen im Köcher hat, um weitere Preissteigerungen eventuell aufhalten zu können. Wenngleich staatliche Interventionen nicht dazu führen, dass neues Angebot geschaffen wird, könnten sie zumindest zu einem Stimmungsumschwung führen. Das ist in einem aufgeheizten Marktumfeld wie diesem schon ein großer Schritt in Richtung Trendumkehr.