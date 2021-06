Eine ruhige Woche für unser Dachwikifolio

Die Freude über aktuelle Kurse bei unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection war leider nur von kurzer Dauer. Am vergangenen Mittwoch hatte Lang & Schwarz nach einer zweiwöchigen Unterbrechung endlich wieder aktuelle Notierungen zur Verfügung gestellt. Bis Freitagabend ging es gut. Seitdem herrscht in Sachen Kursversorgung erneut Flaute. Verantwortlich dafür ist diesmal die Tatsache, dass die Düsseldorfer die Aktie von Garmin nicht mehr quotieren. Bislang waren zumindest während des US-Handels Kurse gestellt worden. Das ist seit dieser Woche aber auch nicht mehr der Fall. Betroffen ist davon das wikifolio High-Tech Stock Picking von Stefan Waldhauser. Hier ist die zuletzt sehr gut gelaufene Aktie sogar der größte Depotwert.

Wie gewohnt aktualisieren wir aber natürlich intern alle zur Verfügung stehenden Kurse, so dass wir recht genau abschätzen können, wo das Dachwikifolio aktuell notieren würde. Demnach hat sich der Wert gegenüber der Vorwoche so gut wie nicht verändert. Am Freitag haben wir als letzten offiziellen Kurs noch ein neues Allzeithoch bei 148,40 Euro gesehen. Aktuell taxieren wir den Wert auf rund 147,80 Euro. Der Vorsprung gegenüber dem auf Wochensicht um 0,8% gestiegenen DAX seit dem Start Ende 2015 ist auf 9,1 Prozentpunkte gestiegen.

Bei den einzelnen Depotwerten gab es diesmal keinen nennenswerten Ausreißer. Die drei besten wikifolios (Aktien-Werte First, Spezialwerte, Regel Nr. 1: Kein Geld verlieren) konnten diesmal nur etwas mehr als 1% zulegen. Am Ende der Performance-Rangliste notiert in dieser Woche das wikifolio Dt. Aktien-Momentum-Protect mit einem ebenfalls noch überschaubaren Minus von 2,5%.

