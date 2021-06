C3 AI und NCS bilden strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von Enterprise-KI-Anwendungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum

C3 AI (NYSE:AI), das Unternehmen für Unternehmens-KI-Anwendungssoftware, und NCS, ein führender Technologiedienstleister und Mitglied der Singtel-Gruppe, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die sich auf die Bereitstellung von Enterprise-KI-Lösungen für Kunden in Südostasien (SEA) und Australien/Neuseeland (ANZ) in mehreren Branchen konzentriert, darunter Telekommunikation, Regierung, Finanzdienstleistungen, Transport und mehr.

Diese Vereinbarung stellt die erste strategische Partnerschaft von C3 AI mit einem Telekommunikationskonzern dar. NCS wird seine umfassende Domänenerfahrung und Technologiekompetenz nutzen, um Regierungen und Unternehmen in SEA und ANZ zu unterstützen, und bis zu 10 Millionen SGD in die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Unternehmensanwendungen investieren, die auf der C3 AI Suite erstellt wurden. Die Lösungen von C3 AI werden auch in Singtel, Optus und anderen verbundenen Telekommunikationsnetzwerken eingesetzt, um die Vorteile der Unternehmens-KI für ihre Betriebe und Kunden zu nutzen.