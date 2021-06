Gold und Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundesverfassungsgericht lehnt einen Eilantrag der AfD gegen die Unterzeichnung des Ratifizierungsgesetzes für den EU-Corona-Hilfsfonds ab. Der Eilantrag habe sich erledigt, da Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterschrieben hat, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen anderen Eilantrag dagegen abgewiesen hatte.Der begründete Eilantrag der AfD wird demnach abgelehnt, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner bereits ein verfassungswidriges Gesetz unterschrieben hat, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen unbegründeten anderen Eilantrag abgewiesen hat.Papst Benedikt XVI.: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis gegen einen festeren Dollar nach (aktueller Preis 48.194 Euro/kg, Vortag 48.725 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 26,20 $/oz, Vortag 27,06 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.064 $/oz, Vortag 1.115 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 2.480 $/oz, Vortag 2.704 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,68 $/barrel, Vortag 74,24 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex bricht um 5,8 % oder 8,9 auf 145,2 Punkte ein. Bei den Produzenten fallen Yamana 7,8 % und Newmont 7,0 %. Bei den kleineren Werten geben Orla 7,7 %, Alamos 7,5 % und Seabridge 7,3 % nach. Bei den Silberwerten verlieren Hecla 9,1 %, Coeur 7,5 % und Silver Bull 7,4 %.