Die Wall Street auch gestern in Feierlaune: der Nasdaq mit einem neuen Allzeithoch, der S&P 500 nur knapp unterhalb eines Allzeithochs auf Schlußkurs-Basis. Die Rally war getragen von den Tech-Schwergewichten - dagegen hinken die anderen "Durchschnitts-Aktien" an der Wall Street weiter hinterher. Dennoch: nach der klassischen Dow-Theorie wurde gestern ein Verkaufssignal getriggert - zum 48.Mal seit dem Jahr 1900. In zwei Drittel der bissherigen Vorkommen des Verkaufssignals stand der Dow Jones drei Monate später tiefer. Bislang ist es Fed-Chef Jerome Powell aber meisterhaft gelungen, die eigentlich schlechte Nachricht einer absehbaren Straffung der Geldpolitik sanft zu verpacken - man glaubt inzwischen bereitwillig an das Mantra der vorübergehenden Inflation..

Das Video "Allzeithochs - und ein Verkaufssignal!" sehen Sie hier..