En pleine pandémie Turkish Airlines se hisse au sommet (FOTO)

Istanbul (ots) - Malgré la crise sanitaire de 2020, Turkish Airlines s'est

distinguée par des performances financières impressionnantes. Selon la CAPA,

Turkish Airlines a été le transporteur aérien le plus actif en Europe pendant la

pandémie, et l'une des cinq premières compagnies aériennes au monde. Ce résultat

est du à des manoeuvres astucieuses, permettant à la compagnie aérienne de

conserver des liquidités, maintenir les coûts à un niveau gérable et de

s'adapter à la "nouvelle normalité".



Turkish Airlines a terminé avec succès l'année fiscale 2020 avec 6,7 milliards

USD de recettes, ce qui représente 50% du niveau de l'année précédente, avec une

perte nette de seulement 836 millions USD. En cette période d'incertitude, la

compagnie aérienne a également pu maintenir son réseau de lignes. Selon

Eurocontrol, en avril 2021, en moyenne 685 vols par jour ont été assurés, soit

près du double des vols Lufthansa. En 2020, Turkish Airlines a transporté 28

millions de passagers rempli à 71 %. L´aéroport d'Istanbul est également resté

au sommet : malgré les 68 % de perte de trafic, il était toujours l'aéroport le

plus performant d'Europe en décembre 2020.







d'investissement et de gestion active des capacités. En fait, Turkish Airlines a

réalisé de telles performances sans compter sur des injections de liquidités

gouvernementales. En outre, les accords conclus avec Boeing et Airbus sur la

croissance de la flotte permettront de réduire encore les besoins de financement

des avions de Turkish Airlines d'environ 7 milliards USD dans les années à

venir.



"Notre succès n'est pas une coïncidence. Outre les multiples mesures que nous

avons prises, nous devons ce succès à notre personnel dévoué. Son sens

exceptionnel de l'unité est ce qui distingue Turkish Airlines : ensemble, comme

une famille, nous avons décidé qu'aucun membre de la famille Turkish Airlines ne

serait laissé pour compte pendant cette crise ", déclare M. Ilker Ayci,

président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines.



Turkish Airlines a également transformé la pandémie en une opportunité

d'augmenter ses opérations de fret. L'année dernière, 50 de ses avions de

passagers ont été reconfigurés pour devenir la 6e compagnie de fret aérien au

monde. Ainsi 50 000 tonnes de fournitures médicales, et plus de 45 millions de

vaccins COVID-19 ont été envoyés partout dans le monde.



