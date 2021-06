---------------------------------------------------------------------------

Lloyd Fonds AG platziert 1. Tranche des LAIC Token 21 und erwartet deutliche Ergebnisverbesserung im 1. Halbjahr 2021



- Veräußerung der Anteile der 1. Tranche an der LAIC Capital GmbH soll zu Beteiligungsertrag in Höhe von bis zu 3,3 Mio. EUR im 1. Hj. 2021 führen

- EBITDA-Anstieg im 1. Hj. 2021 auf über EUR 7,2 Mio. EUR (1. Hj. 2020: -2,4 Mio. EUR) erwartet; EBITDA-Marge steigt voraussichtlich auf 43,0 % an (1. Hj. 2020: -40,1 %)



Hamburg, 29. Juni 2021.



Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat heute der Umsetzung der Veräußerung von insgesamt bis zu 9,75 % der Anteile an der LAIC Capital GmbH zugestimmt. Damit kann die Platzierung der 1. Tranche von 8.191 LAIC-Token 21 mit einem Nennbetrag von insgesamt bis zu 4,2 Mio. EUR bei ausgewählten semi-professionellen Anlegerinnen und Anlegern realisiert werden. Mit der restlichen Platzierung der 2. Tranche im August 2021 sollen damit insgesamt bis zu rund 5 Mio. EUR eingeworben werden.



Im Rahmen der Wachstumsfinanzierung beteiligen sich die Investoren als Kommanditisten über ein tokenbasiertes Treuhandverhältnis an einem Spezial-AIF in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit von maximal 7 Jahren am wirtschaftlichen Erfolg der LAIC Capital GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (LAIC-Teilkonzern der Lloyd Fonds AG). Der Spezial-AIF wird hierzu die unmittelbare Beteiligung an der LAIC Capital GmbH von der Lloyd Fonds AG mit dem eingeworbenen Kapital erwerben.