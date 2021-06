Die Märkte glauben den Aussagen der Fed auch in Sachen Inflation - und verhalten sich, als wären sie narkotisiert: extrem dünne Umsätze, wenig Bewegung, vier Tage in Folge neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq - und d

Die US-Notenbank Fed hat eine Rolle rückwärts gemacht: erst ein hawkishes Sitzungsergebnis, dann vor allem von Jerome Powell und anderen die verbale Rolle rückwärts: war alles nicht so gemeint, wir werden uns viel Zeit lassen, bevor die ultralaxe Geldpolitik etwas zurück gefahren wird. Die Märkte glauben den Aussagen der Fed auch in Sachen Inflation - und verhalten sich, als wären sie narkotisiert: extrem dünne Umsätze, wenig Bewegung, vier Tage in Folge neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq - und dennoch fallen weiterhin mehr Aktien als steigen. Wenn sich etwas bewegt, dann rotiert man aus Value in Growth - um dann später wieder zurück zu rotieren. Faktisch geht es der Fed wohl darum, ein Absacken der Märkte zu verhindern - als Ausrede aber dient der US-Arbeitsmarkt..

