In der letzten technischen Besprechung zu SAP vom 16. Juni 2021: „SAP: Hopp oder Top“ wurde nach Ausbruch über den Widerstand von rund 121,00 Euro auf eine weitere Rallyestufe an die Hürde aus Anfang 2020 hingewiesen, die Hälfte der Strecke wurde bereits erfolgreich absolviert. Aktuell wird eine Konsolidierung abgespielt, diese dürfte aber schon bald ein Ende finden und einen finalen Anstieg ermöglichen.

Auf Rücksetzer einstellen

Sollte sich die Konsolidierungsphase weiter hinziehen, sind unterhalb von 124,80 Euro weitere Abschläge auf 122,55 Euro möglich. Von da an sollte aber die Rallye wieder aufgenommen werden und schlussendlich an das übergeordnete Ziel von 129,60 Euro aufwärts führen. An dieser Stelle endet auch der Trade. Als Investmentinstrument kann hier zu weiterhin auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV3A57 zurückgegriffen werden. Ins bärische Lager wechselt SAP dagegen bei einem Bruch des EMA 50 bei aktuell 118,68 Euro, dann müssten Verluste sogar auf 113,00 Euro zwingend einkalkuliert werden.