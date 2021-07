Verimatrix sorgt für Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit der Umstellung auf digitales Fernsehen in Nigeria

Verimatrix, (Paris:VMX), führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass Renmore Partners die Zugangskontrolltechnik von Verimatrix ausgewählt hat, um der nigerianischen Bevölkerung kostengünstiges Home-Entertainment zu bieten. Dem Unternehmen war eine Lizenz zum Anbieten einer alternativen, skalierbaren Set-Top-Box-Technologielösung für das nigerianische Projekt zur Umstellung auf Digital-TV erteilt worden.

Im Rahmen des Projekts sollen Fernsehzuschauer von der analogen auf die digitale Fernsehtechnologie umgestellt werden. Bisher wurde das Digitalsignal in sieben Bundesstaaten des Landes aktiviert. Die Verimatrix-Technologie wurde in zahlreichen nigerianischen Städten, darunter die Hauptstadt des Landes Abuja sowie Lagos und Jos, erfolgreich in Set-Top-Boxen bereitgestellt und getestet.