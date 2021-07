Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Expansive EZB stützt Dax in seiner Erholung Nach der jüngsten Talfahrt am deutschen Aktienmarkt ist der Dax weiter auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex legte am Donnerstag den nunmehr dritten Handelstag in Folge zu. Unterstützung kam von der Europäischen Zentralbank (EZB). Wie …