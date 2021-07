Bitcoin – Kursexplosion mit Ansage

Der Bitcoin steigt über 40.000 Dollar. Wir blicken im Research ausführlich auf den aktuellen Stand der Dinge. Unsere Abonnenten sind auf der HOTLIST seit 31.000 Dollar dabei. Es ist der 7. Krypto-Trade in Folge, der in die Gewinnzone läuft. Unten findet ihr unsere Mail vom 21.07. Viel Spaß mit dem Research der Börse München wünschen wir.

Unsere Mail vom 21.07:

die Raketen-Emojis haben einen neuen Verwendungszweck. Vor einigen Monaten waren sie noch das Symbol des einfachen Reichtums, jetzt werden sie eher für die echten Weltraumflüge genutzt, deren Sinnhaftigkeit ähnlich umstritten ist, wie die der Kryptowährungen. Dabei könnte auch die Krypto-Rakete demnächst wieder abheben. Der Bitcoin hat in dieser Woche erfolgreich die 30.000er-Marke getestet. Und wie es oft so ist, wartet man als erfahrener Börsianer auf noch tiefere Tiefs. Denn so einfach kann es ja nicht sein – vielleicht doch, zumindest kurzfristig. Als positiver Kurstreiber eignet sich die Bitcoin-Konferenz „The B World“, die am heutigen Mittwoch startet. Dort kommen allerlei bekannte Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley und dem Krypta-Universum zusammen, darunter Elon Musk, Jack Dorsey (Square und Twitter) und die bekannte Fondsmanagerin Cathie Wood.

Die Konferenz könnte durchaus ein Kurstreiber für den Bitcoin sein und nach einiger Zeit mal wieder positive Schlagzeilen erzeugen. Angesichts des negativen Newsflows hatte sich der Kurs in den vergangenen Wochen recht gut behauptet. Wir nehmen den Turbo-Bull WKN VQ16Q3 mit Hebel 2,2 auf die Hotlist und setzen auf ein Comeback Richtung 35.00 bis 36.000 Dollar.

Wir stellen die Analyse von 21 Shares für die Südseiten der Börse München vor.

Bedingt durch einen starken Anstieg des Bitcoin-Preises erfuhr der gesamte Kryptomarkt in der vergangenen Woche einen Anstieg von neun Prozent. Mit dem Aufkommen des Gerüchts, wonach Amazon Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptieren würde, kletterte das Kryptoasset zum ersten Mal seit sechs Wochen über die Schwelle von 40.000 US-Dollar. Kurz darauf dementierte der E-Commerce-Gigant die ihm unterstellten Pläne, bekräftigte jedoch sein Interesse daran, die Krypto-Industrie in Zukunft zu erforschen.

Betrug bei Tether?

Die Spekulationen um Amazon stellten die gesamte Marktstimmung auf den Kopf und übertönten sogar ein anderes, von einer unbekannten Quelle stammendes Gerücht über einen mutmaßlichen Bankbetrug durch Tether-Verantwortliche. Demnach untersucht das US-Justizministerium, ob führende Tether-Verantwortliche in der Vergangenheit die Art ihrer Geschäftstätigkeit verheimlichten, um Partnerschaften mit Banken eingehen zu können. Ähnlich wie bei den Gründern der Handelsplattform BitMEX könnte dies für die in den USA tätigen Tether-Verantwortlichen das Karriereende bedeuten. Doch selbst dann würde USDT, der von Tether ausgegebene Stablecoin, weiterhin international gehandelt werden können – so wie auch BitMEX weiterhin als Dienstleistungsanbieter intakt ist. Andererseits könnten in den USA als Folge eines nachgewiesenen Bankbetrugs strengere Beschränkungen und Kontrollen für Tether eingeführt werden.

Ereignisreiche Tage

Zusammengefasst waren die vergangenen Tage also ereignisreich und brachten beachtliche Turbulenzen in der Infrastruktur des Kryptomarktes mit sich: Im Rahmen eines scheinbar vorhersehbaren Short Squeeze (rasant steigende Kurse zwingen Leerverkäufer zur Verlustbegrenzung) wurden Shortpositionen im Gesamtwert von über einer Milliarde US-Dollar aufgelöst. Das Open Interest bei Futures stieg in der vergangenen Woche um 1,4 Milliarden Dollar, insbesondere im Zusammenhang mit dem jüngsten Preisanstieg. 71,7 Prozent des Verkaufsdrucks ging von Händlern aus, die in den letzten sechs Monaten auf dem Spotmarkt in BTC investiert hatten. Obwohl der Optionsmarkt für Bitcoin deutlich kleiner ist als der Futures-Markt, haben Optionshändler übermäßig auf Call-Strike-Preise aus dem Bereich von 30.000 bis 40.000 US-Dollar gesetzt, am 27. August sogar 80.000 US-Dollar pro Bitcoin. Dies ist ein Beleg für die positivere Stimmung unter den Derivatehändlern, die einen zukünftigen Aufwärtstrend erwarten.