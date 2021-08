Während des Höhepunktes des Corona-Crashs markierte der Euro gegenüber dem australischen Dollar bei 1,98 AUD seinen vorläufigen Spitzenwert, nur wenig später stellte sich eine gesunde Konsolidierung zurück in die vorherige Handelsspanne ein. Allerdings blieb es nicht dabei, im Laufe dieses Jahres mussten weitere Abschläge sogar auf den langfristigen Aufwärtstrend um 1,5253 AUD eingesteckt werden. An dieser Stelle startete schließlich eine Monate andauernde Stabilisierungsphase, die erst im Juli so richtig in Fahrt gekommen ist und deutliche Zugewinnen auf 1,1676 AUD hervorgebracht hatte. Am Widerstand von 1,6354 AUD ist das Paar noch nicht vorbeigekommen. Insgesamt aber präsentiert sich die Aufwärtsbewegung wieder sehr viel fester und könnte für ein fortgesetztes Long-Investment durchaus in Erwägung gezogen werden.

Aufwärtstrend stützt

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus wären weitere Gewinne in den Bereich von 1,6354 AUF noch möglich. Aber erst ein nachhaltiger Kurssprung darüber dürfte fortgesetztes Kurspotenzial zunächst an die Novemberhochs aus 2020 bei 1,6641 und vielleicht sogar noch an 1,6827 AUD freisetzen. Genau für diese Anstiegsphase könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF56EF zum Einsatz kommen und birgt eine Gesamtrenditechance von 75 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte die Vormonatstiefs von 1,5616 AUD wegen der anhaltenden Volatilität allerdings nicht unterschreiten. Geht es unter 1,55 AUD abwärts, kämen direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 1,5253 AUD ins Spiel.