Aufreger der Woche: Robinhood, Square, Biontech, Allianz + US-Arbeitsmarktdaten Die Aufreger der Woche haben es heute in sich! Kursexplosionen, Quartalszahlen und Überraschungen! Dazu Tradinggelegenheiten für die kommenden Handelstage und die Bewertung der aktuellsten Arbeitsmarktdaten aus den USA - all das in der heutigen Ausgabe