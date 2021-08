Nach Ausbruch über die Hochs aus 2017/2018 bei 1.262 Punkten erfolgte zu Beginn dieses Jahres eine steile Rallye direkt an das mittelfristige Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 1.672 Punkten. Damit hat das Barometer sein maximales Erholungsziel nun erfolgreich erreicht und zeigt gewisse Topping-Muster in diesem Bereich an. Noch wurde ein Verkaufssignal nicht aktiviert, dies könnte jedoch im Zuge einer gesunden Konsolidierung für die nächsten Wochen anstehen.

Konsolidierung sehr wahrscheinlich

Um die steile Rallye der letzten Monate in geordneten Bahnen auszukonsolidieren, bedarf es eines Kursrutsches unter 1.578 Punkte. Dies würde im Anschluss Abschläge auf 1.512 und womöglich noch 1.478 Punkte hervorrufen. Spätestens ab dem EMA 50 bei 1.360 Zählern dürften aber wieder vermehrt Käufer in Erscheinung treten. Eine unmittelbare Rallyefortsetzung dürfte allerdings nur unter größeren Anstrengungen gelingen, eine gesunde Konsolidierung muss aufgrund der zunehmenden Trendwendemuster derzeit favorisiert werden.