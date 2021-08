So war es geplant: Group Ten Metals macht eines seiner nicht zum Kern-Portfolio gehörenden Assets zu Geld!

Group Ten Metals Inc. (TSX.V:PGE ; FRA:5D32) will sich künftig noch stärker auf die Weiterentwicklung seines polymetallischen Haupt-Aassets Stillwater-West in den USA konzentrieren und gibt Projekte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, an finanzstarke Partner ab. Die erste Transaktion dieser Art wurde in Form einer verbindlichen Absichtserklärung mit der privaten Gesellschaft Heritage Mining Ltd. geschlossen. Hermitage erwirbt eine zweistufige Option zum Erwerb von 90 Prozent des Black Lake-Drayton Goldprojekts in Ontario. Im Prinzip entledigt sich Group Ten weitgehend seiner Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Goldprojekt und erhält als Ausgleich vor allem eine Beteiligung an Hermitage, das Pläne für einen Börsengang schmiedet.

Das Projekt Black Lake - Drayton besteht aus 137 Quadratkilometern im archäischen Grünsteingürtel Abrams-Minnitaki Lake entlang des nördlichen Randes der Unterprovinz Wabigoon in Ontario, Kanada. Das Grundstück verfügt über ein beträchtliches Explorationspotenzial mit nachweislich hochgradigem Gold in Bohrergebnissen und Großproben auf mehr als 30 Kilometern unerforschter Streichlänge in einem geologischen Umfeld, das Ähnlichkeiten mit dem Goliath Gold Complex von Treasury Metals besitzt.