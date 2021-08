HAMBURG (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf ziehen nach einem Einbruch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder an. Dabei setzt der Nivea-Konzern abseits des blauen Klassikers auf neue Produkte, für die er in dem hart umkämpften Hautpflegegeschäft mehr Geld verlangen kann. Neu an der Spitze ist der Manager Vincent Warnery, der die Strategie von Beiersdorf vorantreiben soll. Was bei Beiersdorf los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

LAGE BEI BEIERSDORF: