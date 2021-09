Gelingt es nun weitere Käufer beim Euro zu mobilisieren, könnte oberhalb des EMA 50 bei 1,1827 US-Dollar die nächstgrößere Hürde aus Ende Juli angesteuert werden, diese fällt mit den EMA 200 zusammen. Erst danach würde sich eine nachhaltige Trendwende ausgehend von 1,17 US-Dollar klar festigen und das beschriebene mittelfristige Kurspotenzial bei EUR/USD freisetzen können. Bestehende Positionen sollten nun aber durch eine Stopp-Anhebung enger abgesichert werden.

Stopps nachziehen

Solange sich das Paar EUR/USD oberhalb des EMA 50 aufhält, sind weitere Zugewinne zunächst an den EMA 200 bei 1,1896 US-Dollar zu favorisieren. Darüber würden schließlich die Julihochs in den Fokus geraten, diese verlaufen im Bereich von 1,1908 US-Dollar. Mittelfristige Ziele sind weiterhin um 1,20 und 1,2051 US-Dollar angesiedelt. Ein Rückfall unter 1,18 US-Dollar würde die Annahme temporärer Rücksetzer zurück auf 1,1750 US-Dollar nähren. Aber erst darunter würden noch einmal verstärkt die Augusttiefs bei 1,1664 US-Dollar in den Fokus rücken.