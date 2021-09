Die impuls- und richtungslose Phase im Deutschen Aktienindex dürfte heute in eine nächste Runde gehen

Auch von der Wall Street kam nach dem verlängerten Wochenende gestern nicht der erhoffte Rückenwind. Während die einen weiterhin auf eine Korrektur am Aktienmarkt lauern, um günstiger einsteigen zu können, verhindert auf der anderen Seite die konstant hohe Nachfrage nach Sachwerten in Zeiten von Nullzinsen und steigender Inflation stärkere Kursverluste. Das Ergebnis ist eine Seitwärtsbewegung, in die erst dann Dynamik käme, wenn der Markt in die eine oder andere Richtung wegzulaufen droht. Danach allerdings sieht es im Moment nicht aus.