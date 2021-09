Nachdem das Barometer im Bereich von 1.672 Punkten sein auf Jahre vorläufig letztes Hoch markiert hatte, ging das Barometer in eine Konsolidierung über und fiel in drei Wellen bis März letzten Jahres auf ein Niveau von 576,29 Punkten zurück. Nur wenige Monate später erholte sich der Index wieder und konnte infolgedessen eine V-Förmige Erholung auf das Niveau aus 2017/2018 vollziehen. Dabei blieb es jedoch nicht, der Index schoss regelrecht weiter hoch und erreichte Anfang Juli dieses Jahres sein mittelfristiges Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 1.672 Punkten. Damit wurden sämtliche Ziele auf der Oberseite regelkonform abgearbeitet, die laufende Seitwärtsbewegung könnte einen Hinweis auf ein Topping-Muster liefern.

Trendwende einplanen

Der Bereich zwischen 1.578 und 1.672 Zählern ist zunächst als neutral einzustufen. Erst darunter dürfte sich die Annahme einer gesunden Konsolidierung festigen, Abschläge zurück auf 1.500 Punkte sollten dann zwingend eingeplant werden. Etwas tiefer dürfte der EMA 50 als weiterer Support aushelfen. Ausreißer zur Oberseite könnten zuvor einen Test der bullischen Marktakteure herbeiführen. Aber erst ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1.700 Punkten dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Rallyefortsetzung an 1.795 Punkte erhöhen.