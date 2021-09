Wechsel auf „Flat“ wird wahrscheinlicher

Nach dem Anfang September erfolgten Wechsel von „Hebel Long“ auf „einfach Long“ kam es bei unseren beiden wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 bislang zu keinen weiteren Veränderungen bei der Positionierung. Wir partizipieren hier weiterhin jeweils nahezu eins zu eins an der Entwicklung des DAX.

Verantwortlich für den Investitionsgrad in den wikifolios sind bei uns immer bestimmte Stimmungs- und Trend-Indikatoren. Ganz wichtig ist dabei das Euwax Sentiment. Dessen 20-Tage-Durchschnitt zeigt aktuell einen Wert von plus 2,42 Punkten an. Die Trader an der Börse Stuttgart sind demnach mehrheitlich positiv gestimmt, ohne dass man von einer Euphorie sprechen kann. Nach unserem Regelwerk bewegt sich der Stimmungsindikator in der „neutralen“ Zone, weshalb „Hebel Long“-Investments aktuell ebenso ausgeschlossen sind wie eine „Short“-Positionierung.