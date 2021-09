Der Explorer/Entwickler mit dem größten Potential ist Blue Sky Uranium BSK/TSXV (WKN: A12GAR). Diesen Wert verfolge ich schon seit über sechs Jahren und jetzt ist der Durchbruch erreicht.

Der Uranpreis begann letzte Woche zu steigen – Was sind die Gründe?

Die langfristigen Fundamentaldaten für Uran sind seit vielen Jahren bullisch. Infolge einer steigenden Nachfrage nach sicherer, zuverlässiger und kohlenstofffreier Energie aus Kernenergie haben wir seit 2017 tatsächlich einen Aufwärtstrend des Uranpreises erlebt. Der aktuelle Preisanstieg basiert jedoch auf einigen Faktoren, die auf das begrenzte Uranangebot zurückzuführen sind:

a) die Uranproduzenten haben die Produktion reduziert oder unterbrochen

b) da weltweit neue Kernkraftwerke gebaut werden, beginnt die Nachfrage nach Uran das Angebot bei weitem zu übersteigen; und der Sprott Uranium Fund kauft zusammen mit einigen anderen Fonds Uran auf dem freien Markt, um das Angebot weiter einzuschränken. Da der weltweite Uranmarkt relativ klein ist, haben diese Faktoren einen großen Einfluss auf den Uranpreis.

Wie profitiert BSK von den höheren Preisen?

Von Beginn an war es unser Ziel, die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Uranbezirks Amarillo Grande sicherzustellen, auch in Zeiten von niedrigen Uranpreisen. Tatsächlich bestätigte die ursprüngliche PEA, dass unser Projekt, wenn es in Produktion wäre, bei deutlich niedrigeren Preisen wirtschaftlich sein könnte und zu den kostengünstigsten Produzenten der Welt zählen würde. Während wir unsere Entwicklung des Projekts vorantreiben und zusätzliche Ressourcen entdecken, führen die derzeit hohen Uranpreise zu einer potenziell viel höheren Bewertung für das Unternehmen. Foto N.Cacos

Blue Sky ist in Argentinien – Was sind die Vorteile?

Wir waren in der Exploration und Entwicklung von Edelmetallprojekten in Argentinien sehr erfolgreich. So entdeckten wir eine der wichtigsten Uranlagerstätte in Südamerika mit dem Potenzial, zu den größten der Welt zu zählen. Unsere Geologie ist den Uranbezirken in Kasachstan sehr ähnlich, die den größten Teil des weltweiten Urans produzieren. Darüber hinaus ist Argentinien mit drei in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken ein Kernenergie freundliches Land. Weitere Kernkraftwerke befinden sich im Bau, die als erster potenzieller Kunde von Blue Sky für Urankäufe dienen können.

Wann können wir mit den Bohrergebnissen des Programms aus dem Frühjahr rechnen?

Ich erwarte Bohrergebnisse in den nächsten ein oder zwei Wochen. In der Zwischenzeit haben wir Genehmigungen für weitere Bohrziele erhalten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten sechs Monaten ein fortlaufendes Bohrprogramm umsetzen, was das Potenzial zur Vergrößerung unserer Ressourcen erheblich erhöht.

Nennen Sie uns drei Gründe, BSK-Aktionär zu werden

Wenn es jemals eine Zeit gab, Uran als Investition in Betracht zu ziehen, dann jetzt. Steigende Uranpreise neigen dazu, schnell und auf sehr hohe Niveaus zu steigen. Während des letzten Uran-Bullenmarktes erreichte der Preis ein Hoch von 140 USD pro Pfund.

Das Projekt von Blue Sky ist anders als jedes andere Explorationsprojekt. Es ist ein ganzes Urangebiet mit dem Potenzial, zu den größten Uranlagerstätten der Welt und gleichzeitig eins mit den niedrigsten Produktionskosten zu zählen.

Das aktuelle Bohrprogramm testet Step-Out-Ziele aus unserer aktuellen Lagerstätte, die die aktuellen Ressourcen potenziell erheblich erweitern können. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird der Markt die Aktie von Blue Sky neu bewerten. Wir befinden uns wahrhaftig an einem historischen Wendepunkt.

Vielen Dank für das Interview