Gold erholt

Paul Ehrlich Stiftung vergibt den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis an das Ärztepaar Ugur Sahin und Ozlem Türeci (Biontech) sowie die Biochemikerin Katalin Karikó (mRNA-Forschung).Finanziert wird der Preis vom Bundesgesundheitsministerium, dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller und durch Spenden folgender Unternehmen (Auswahl): Sanofi-Avensis, Boehringer, Fresenius, Hoffmann-LaRoche, Grünenthal, Merck, Bayer , Holtzbrinck Publishing, BW-Bank, Metzler und die Goethe Universität.Kommentar: Wer gemeinsam einen Preis verleiht, verfolgt gemeinsame Interessen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 48.742 Euro/kg, Vortag 48.326 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 22,77 $/oz, Vortag 22,27 $/oz). Platin erholt sich kräftig (aktueller Preis 957 $/oz, Vortag 911 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.879 $/oz, Vortag 1.825 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,31 $/barrel, Vortag 74,13 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert mit 122,5 Punkten. Bei den Standardwerten steigt Kinross 1,2 %. B2 Gold gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten können Galiano 9,4 %, Monument 8,0 % und Vista 5,4 % zulegen. New Gold gibt 4,0 % nach. Bei den Silberwerten steigen Minaurum 21,7 %, Santacruz 9,4 % und Aurcana 6,9 %. Silver Bear fallen 15,0 % und Metallic 5,3 %.