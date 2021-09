Als das Währungspaar EUR/JPY bei 114,4335 JPY Anfang 2020 sein vorläufig finales Tief markiert hatte, drehte der Kurs dynamisch zur Oberseite ab und begab sich direkt in den Bereich des EMA 200 um 124,00 JPY aufwärts. Dadurch konnte zugleich ein mehrjähriger Abwärtstrend überwunden werden und erlaubte es später in den Widerstandsbereich um 133,1295 JPY aus 2018 zuzulegen. Dort setzte schließlich eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese dauert nun seit Juni dieses Jahres an. Allerdings zeichnet sich im Bereich von 128,00 JPY ein potenzieller Doppelboden ab, den es für ein Folgekaufsignal nun endgültig gilt abzuschließen. Dann würden sich wieder neuerliche Long-Chancen ergeben.

Triggermarke bei 130,75 JPY

Um zumindest die Chance auf einen Rücklauf an die aktuellen Jahreshochs bei 134,1255 JPY zu erhalten, sollte der Doppelboden durch einen Kurssprung mindestens über 130,75 JPY sauber abgeschlossen werden. Kann auch diese Hürde gemeistert werden, stünde einem Folgeanstieg zurück an die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 137,5020 JPY dann nur noch wenig im Wege. Solange der Bodenbildungsprozess andauert, ist das Paar als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter 128,00 JPY dürfte dagegen Abwärtspotenzial an die darunter gelegene und äußerst wichtige Unterstützung um 126,75 JPY freisetzen. Spätestens am EMA 200 bei aktuell 126,09 JPY dürften wieder vermehrt Käufer in Erscheinung treten.