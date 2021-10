Kupfer- und Rohöl-Longs steigen deutlich - CoT-Report

Anzeige

Washington 04.10.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt wieder ausgeweitet. Bei Rohöl und Kupfer war ein deutliches Plus zu verzeichnen. Auch die Silber-Longs stiegen deutlich. Bei Gold war hingegen ein Rückgang zu verzeichnen.



Die spekulativen Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 28. September, um 6,5 Prozent auf 1.022.383 Kontrakte ausgeweitet. Dabei war ein Plus der Netto-Longs bei Kupfer und WTI-Rohöl zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Silber zogen massiv an.