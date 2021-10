Doré Copper Mining verdoppelt Kupfer-Ressource auf Corner Bay!

Doré Copper Mining hat eine neue Resource für Corner Bay vorgelegt und das Kupfervorkommen um 107 Prozent erhöht. Nun steht die Vorlage einer PEA im Fokus, um den nächsten Schritt Richtung Minenbau zu machen!

Doré Copper Mining: Ressource auf Corner Bay verdoppelt!

Doré Copper Mining (0,72 CAD | 0,48 Euro; CA25821T100) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Konkret umfasst die Ressource nun 2,66 Mio. Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von 2,68 Prozent sowie 0,26 g/t Gold in der Kategorie „indicated“ sowie 4,54 Mio. Tonnen mit 3,2 Prozent Kupfer sowie 0,27 g/t Gold in der Kategorie „inferred“. Umgerechnet entspricht das 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Das sind Mengen, mit denen man eine Kupfer-Gold-Mine betreiben kann. Dabei kann das Vorkommen weiter vergrößert werden, denn das Explorationspotenzial ist Stand heute nicht begrenzt. Hinzu kommt, dass man auf Corner Bay, das erst 1982 entdeckt wurde, aufgrund der Vorarbeiten der Vorbesitzer Infrastruktur besitzt. So existiert eine 115 Meter lange Rampe sowie zwei Kilometer an Stollen auf drei Ebenen. Zudem liegt Corner Bay unweit der Verarbeitungsanlage Copper Rand, die sich bereits im Besitz von Doré Copper befindet.

Doré Copper Mining will PEA vorlegen

Da das Unternehmen bereits 2024 den Start der kommerziellen Produktion plant, soll noch im Januar 2022 eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für Corner Bay vorgelegt werden. Diese PEA gibt einen Überblick über die Rahmendaten einer Produktion.Grundsätzlich plant Doré Copper ein „Hub & Spoke“-Modell. Dabei soll die firmeneigene Verarbeitungsanlage Copper Rand von den insgesamt 13 umliegenden Kupfer-Gold-Vorkommen gefüttert. Um die nächsten Schritte zum Produktionsstart zu machen, stehen den Kanadiern aktuell gut 21 Mio. CAD zu Verfügung. Das Unternehmen ist schuldenfrei. CEO Ernest Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent p.a. an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 52 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von deutlich mehr als 200 Mio. CAD. Die Analysten von Cormark Securities haben ein Kursziel von 2 CAD für die Aktie ausgegeben.