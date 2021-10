Tesla scheint weiterhin auf Erfolgskurs zu sein: Hierzulande verkaufte der E-Autobauer im September erstmals mehr Autos als der Weltmarktführer Toyota. Aber auch die deutschen Premiumhersteller müssen sich warm anziehen.

Zeitenwende am deutschen Automarkt: Tesla hat im September in Deutschland mehr Autos verkauft als Toyota. Dies zeigen aktuelle Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Demnach wurden im vergangenen Monat hierzulande insgesamt 7.903 Teslas neuzugelassen. Der Weltmarktführer Toyota kam hingegen nur auf 7.394 Neuzulassungen.

Teslas Model 3 hat sich in Deutschland im September sogar besser verkauft als ähnliche Mittelklasse-Verbrenner deutscher Premiumhersteller. So setzte Tesla 6.828 Model 3 ab, während BMW, Audi und Mercedes zusammen auf nur 6.156 vergleichbare Verbrenner-Modelle kamen. Audi konnte mit dem A4, S4, RS4, A5, S5 und RS5 lediglich 927 vergleichbare Autos verkaufen. BMW brachte 3.057 Fahrzeuge der 3er-Reihe auf den Markt. Von der Mercedes C- und CLA-Klasse wurden zusammen nur 2.172 Exemplare verkauft.