Scandi Standard Names Tunestål as New CEO Autor: PLX AI | 22.10.2021, 08:04 | | 20 0 | 0 22.10.2021, 08:04 | (PLX AI) – Scandi Standard appoints Jonas Tunestål as new managing director and CEO.Tunestål is currently CEO of KLS Ugglarps and Executive Vice President of Danish CrownInterim managing director and CEO Otto Drakenberg will remain with Scandi … (PLX AI) – Scandi Standard appoints Jonas Tunestål as new managing director and CEO.Tunestål is currently CEO of KLS Ugglarps and Executive Vice President of Danish CrownInterim managing director and CEO Otto Drakenberg will remain with Scandi … (PLX AI) – Scandi Standard appoints Jonas Tunestål as new managing director and CEO.

Tunestål is currently CEO of KLS Ugglarps and Executive Vice President of Danish Crown

Interim managing director and CEO Otto Drakenberg will remain with Scandi Standard until Jonas Tunestål joins the company next year Scandi Standard Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Scandi Standard Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer