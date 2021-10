Deutschland steuert auf eine massive Energiekrise im Winter zu, möchte aber dennoch Kohle- und Atomkraftwerke so schnell wie möglich abschalten, hat aber kein logisch nachvollziehbares Konzept, wie die Energieversorgung

Deutschland steuert auf eine massive Energiekrise im Winter zu, möchte aber dennoch Kohle- und Atomkraftwerke so schnell wie möglich abschalten, hat aber kein logisch nachvollziehbares Konzept, wie die Energieversorgung wirklich sichergestellt werden soll! Und das nimmt inzwischen schon groteske Dimensionen an: so etwa bei Marcel (Marcello) Fratzscher (Fratzscherino), der eine "grüne Inflation" fordert, also eine Verteuerung der herkömmlichen Energieträger. Das würde die deutsche Wirtschaft und Millionen von Konsumenten betreffen - und die Energiekrise in Deutschland noch verschärfen. Wie aber sind die wirklichen Dimensionen - was also müßte die deutsche Politik eigentlich tun (mehr dazu im Video)? Im Vorfeld der Zahlen der großen US-Tech-Konzerne wieder neue Allzeithochs bei den US-Indizes..

