Reifen, Nudeln und Wasser – neue Aktien an der Börse München

Pyrum Innovations aus Deutschland hat sich auf die Weiterverwertung von Altreifen (Autoreifen oder Fahrradreifen) spezialisiert. Da Unternehmen gewinnt ein hochwertiges Öl daraus. Die Börse bewertet den Recycling-Spezialisten derzeit mit 195 Millionen Euro. Die BASF ist an Pyrum beteiligt.

Noodles & Company eröffnete das erstes Restaurant 1995 in Denver, USA. Das Konzept sind Nudel- und Pasta-Gerichte, frisch zubereitet, mit hoher Qualität, die zu einem günstigen Preis angeboten werden. Heute ist Noodles & Co. in vielen US-Bundesstaaten mit hunderten von Restaurants präsent. Die Marktkapitalisierung beträgt 524 Millionen Euro.

Die Gründerin von Boosh Plant, Connie Marples, war eine begeisterte Köchin, die bereits erfolgreiche Gastronomiebetriebe besaß. Dann begann sie mit der Zubereitung von Gerichten für Freunde in ihrer Küche in Vancouver. Inzwischen hat sich dies zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt, welches das sogenannte Boosh Food (hochwertige Tiefkühlgerichte) in Lebensmittelgeschäften in ganz Kanada anbietet. Demnächst soll auch Amerika damit erobert werde.