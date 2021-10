Daimler Truck, BP Aim to Build up to 25 Hydrogen Refuelling Stations in UK by 2030 Autor: PLX AI | 27.10.2021, 09:03 | | 46 0 | 0 27.10.2021, 09:03 | (PLX AI) – Daimler Truck AG and BP to pioneer deployment of hydrogen infrastructure, supporting the decarbonization of UK freight transport.Daimler Truck aims for introduction of hydrogen-powered fuel-cell trucks in the UKDaimler Truck and BP aim … (PLX AI) – Daimler Truck AG and BP to pioneer deployment of hydrogen infrastructure, supporting the decarbonization of UK freight transport.Daimler Truck aims for introduction of hydrogen-powered fuel-cell trucks in the UKDaimler Truck and BP aim … (PLX AI) – Daimler Truck AG and BP to pioneer deployment of hydrogen infrastructure, supporting the decarbonization of UK freight transport.

Daimler Truck aims for introduction of hydrogen-powered fuel-cell trucks in the UK

Daimler Truck and BP aim for network of up to 25 hydrogen refuelling stations across the UK by 2030



Daimler Aktie





