Vermutlich haben Sie das auch schon erlebt: den perfekten Urlaub, bei dem einfach alles stimmte - die Umgebung, das Wetter, das Essen. Und mitunter hat man dabei gedacht, dass einem noch nie das Gemüse, das Obst oder das Brot so gut geschmeckt haben wie in jener Zeit. Das mag auch mit der besonderen Urlaubsstimmung zusammenhängen (ein „grandioser“ Wein, den man aus dem Urlaub mitgebracht hat, war zu Hause längst nicht mehr so lecker), aber vor allem liegt das oft daran, dass die Produkte vor Ort einfach reifer, frischer und ursprünglicher sind, also von besserer Qualität. Aber nicht immer ist Qualität so einfach zu erkennen. Manchmal braucht man dafür Hilfe und Erfahrung - mitunter sogar von Meerschweinchen.

