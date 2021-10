Societe Generale Considering Combination of ALD and Lease Plan Autor: PLX AI | 27.10.2021, 18:09 | | 32 0 | 0 27.10.2021, 18:09 | (PLX AI) – Societe Generale and ALD holding discussions with Lease Plan and its shareholders concerning a potential combination of ALD and Lease Plan to create a global mobility leader.There can be no certainty at this stage that these discussions … (PLX AI) – Societe Generale and ALD holding discussions with Lease Plan and its shareholders concerning a potential combination of ALD and Lease Plan to create a global mobility leader.There can be no certainty at this stage that these discussions … (PLX AI) – Societe Generale and ALD holding discussions with Lease Plan and its shareholders concerning a potential combination of ALD and Lease Plan to create a global mobility leader.

There can be no certainty at this stage that these discussions will result in any agreement or transaction



