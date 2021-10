Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Sectra Looking for New CFO After Franzen Takes New Role (PLX AI) – Sectra CFO Mats Franzén changes to new role as senior advisor. New CFO will take office no later than June 30, 2022