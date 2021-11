Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Siemens Energy Gets EUR 1 Billion Order for 1.7 GW Combined Cycle Power Plant (PLX AI) – Siemens Energy secures major order for the largest LNG-to-power complex in Latin America.Siemens Energy gets order for turnkey 1.7-gigawatt combined cycle power plant in BrazilCustomer is the project company Gás Natural Açu (GNA)Siemens …