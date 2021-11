Gold stabilisiert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Chef der DIVI (Fachgesellschaft für Intensivmedizin) Gernot Marx: „Impfpflicht ist alternativlos“. In der Mitteilung werden Begriffe wie „Patienten schützen“, „Menschenleben retten“ und „Solidarität“ angehäuft. Zahlen über den Anteil der ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen, die wissenschaftliche Basis einer solchen Forderung sein sollten, bleibt das DIVI aber erneut schuldig (s. auch https://t.me/pboehringer/1139).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar stabil (aktueller Preis 51.608 Euro/kg, Vortag 51.431 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 23,60 $/oz, Vortag 23,66 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 988 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.814 $/oz, Vortag 1.835 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1,5 % zurück. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 82,00 $/barrel, Vortag 82,23 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex wird nicht notiert. Bei den in Kanada gehandelten Aktien verbessern sich Intern. Tower Hill 5,9 % sowie GoGold und Aura jeweils 4,2 %. Harte fallen 20,0 % und Entree 8,1 %. Bei den Silberwerten erholen sich Hochschild 14,3 %, Minaurum 6,5 % und Metallic 6,4 %. Aya gibt 2,4 % nach.