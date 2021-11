Liebe Börsenfreunde,



Eine neue Corona-Mutation aus Südafrika führte am Freitag zu einem heftigen Ausverkauf: Unerwarteter Abgabedruck trifft auf einen Markt, der ohne Netz und doppelten Boden tanzt. Entsprechend heftig ist der Kursverlust im DAX.



Im aktuellen Heibel-Ticker zeige ich auf, dass der Ausverkauf fast alle Aktien trifft. Egal ob Corona-Verlierer oder Corona-Gewinner: In einer ersten Reaktion wird alles auf den Markt geschmissen. Details lesen Sie unten siehe Kapitel 02 “So tickt die Börse: Neue Corona-Mutation aus Südafrika sorgt für Panik”.



Das Anlegersentiment schlüsselt auf, dass viele Anleger bereits am Donnerstag gekauft, bzw. Leerverkäufer ihre Positionen eingedeckt haben. Der DAX tanzte daher ohne Netz und doppelten Boden, so erklärt sich der heftige Kursverlust vom Freitag. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie unten siehe Kapitel 03 “Sentiment: Starke Verunsicherung bei gleichzeitig hohem Optimismus”



Ja, die Welt ist heute eine andere als gestern. Aber nein, das kommt nicht absolut überraschend. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine neue, noch gefährlichere Mutation von Corona auf die Menschheit trifft. Zu langsam erfolgt die Impfung in den ärmeren Regionen unserer Welt.

02. So tickt die Börse: Neue Corona-Mutation aus Südafrika sorgt für Panik

Was ich schreibe, kann nur eine Momentaufnahme sein. Von Donnerstag auf Freitag wurde über Nacht eine neue Corona-Mutation aus Südafrika bekannt, die schlimmer sein soll als alles, was wir bislang kennen: Vielleicht infektiöser, vielleicht tödlicher und vielleicht resistenter gegen die verfügbaren Impfstoffe. Nichts Genaues weiß man nicht.



Es wird berichtet, dass die neue Mutation gleich 32 Änderungen im Spike-Protein vorgenommen hat, was die Wirkung der verfügbaren Impfstoffe stark in Frage stellt. Je stärker die Abweichung von den bisherigen Varianten, desto ungewisser.



Israel und Hongkong berichten, schon erste Fälle vor Ort mit dieser neuen Mutation identifiziert zu haben.



Und Ungewissheit ist Gift für die Aktienmärkte: Anleger verkauften alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war. So sind die asiatischen Börsen über Nacht eingebrochen, der Nikkei verzeichnet den stärksten Tagesverlust seit 5 Monaten. Der DAX startete Freitag mit -3,5%.