GR Silver Mining meldet erfolgreiche Erkundungsbohrungen auf Plomosas-Projekt!

GR Silver Mining hat ein erste Update zu neuen Erkungsbohrungen auf seinem Plomosas-Projekt veröffentlicht. Auf den ersten Zielen entdeckte das Unternehmen eine reichhaltige Gold- und Silbermineralisierung.

Plomosas-Projekt verspricht mehr Edelemetalle!

Für das Anfang 2020 von First Majestic Silver erworbene Plomosas-Projekt in Mexiko hat GR Silver Mining (0,28 CAD | 0,19 Euro; CA36258E1025) bereits eine eigene, erste Ressourcenschätzung veröffentlicht (ausführlich hier). Doch das riesige Aareal birgt trotz einer langen Minining-Historie jede Menge Zonen, in denen noch keine Erkungdung stattfand. GR Silver Mining hat hierzu bereits Voruntersuchungen und Bohrungen durchgeführt. Nun liegen die ersten Bohrergebnisse für die Zone „Loma Dorada“ vor – und die sind vielversprechend. So lieferten epithermale Gänge attraktive Gold- und Silbergehalte mit beispielsweise 5,23 g/t Gold und 166 g/t Silber über einen Meter Länge (Bohrloch: LDSP21-007). MIt den aktuell laufenden Erkundungsbohrungen will GR Silver Mining die Ausläufer der mineralisierten Zone identifizieren. Darauf aufbauend können man weitere Bohrziele identifizieren.