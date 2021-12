Dow Inc. Unterm EMA 200 Derartige Kursmuster stehen in der Charttechnik nämlich für eindeutige Impulse, zwar kann es schon bald wieder aufwärtsgehen, nach einem kurzen Ausflug in den Bereich zwischen 60,00 und 65,00 US-Dollar dürfte Dow aber für die nächsten Monate weiter talwärts tendieren und sogar frische Jahrestiefs etablieren. Ab 50,00 US-Dollar wird mit einer deutlichen Gegenwehr von Käufern gerechnet. Mittelfristige Weichen gestellt Die mittelfristige Weichenstellung erfolgte durch den fünfwelligen Impuls seit dem Frühjahr, im Bereich zwischen 51,76 und 50,00 US-Dollar könnte Dow zu einer Erholungsbewegung ansetzen und an 60,00 bzw. 65,00 US-Dollar zulegen. Von dort aus dürfte es aber dann wieder talwärts gehen, Abschläge bis Sommer nächsten Jahres in den Bereich von 45,00 US-Dollar kämen nicht überraschend. Erst anschließend wird sich der weitere Werdegang zeigen müssen, tendenziell dürfte die Aufwärtsbewegung seit Anfang 2020 nun einer längeren Konsolidierung unterliegen. Dow Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Fazit Kurzfristig herrschen noch Abwärtsrisiken bis in den Bereich zwischen 50,00 und 51,76 US-Dollar, von dort aus könnte dann aber eine Erholungsbewegung zurück an 60,00 bzw. 65,00 US-Dollar einsetzen. Der letzte Bereich würde sich für eine entsprechende Short-Investment mit Zielen bei rund 45,00 US-Dollar auf mittelfristiger Sicht anbieten, bestehende Short-Positionen können nun sukzessive reduziert werden. Aber auch bei einem sich abzeichnenden Boden wären kurzzeitige Long-Positionen im bestehenden Abwärtstrend denkbar, allerdings nur unter sehr stark erhöhten Risiken! Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet. Dow Chemical Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







