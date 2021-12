Ausgehend von den Verlaufshochs in diesem Jahr bei 8,44 Euro und dem Rallyehoch der letzten Aufwärtsbewegung ging es für Deutz zunächst in den Bereich von 7,00 Euro abwärts, Mitte November wurde schließlich der Aufwärtstrend durch einen Bruch verlassen und das Papier weiter auf den EMA 200 um 5,99 Euro durchgereicht. Bislang fällt die Kursbewegung zwar nur dreiwellig aus, allerdings Mahnrufe Ausdehnung der letzten Welle zu erhöhter Vorsicht, es könnte hieraus noch eine fünfwellige Impulswelle hervorgehen. Das lässt erneute Short-Chance zu, sobald eine bevorstehende Erholung an den entscheidenden Kursmarken beendet wird.

Konsolidierung vs. Impuls

Kurzzeitig dürfte der EMA 200 für Auftrieb sorgen, Zugewinne zurück an den EMA 50 bei 6,64 und darüber glatt 7,00 Euro wären im Rahmen eines Pullbacks durchaus denkbar. Letzteres Niveau würde sich entsprechend gut für einen frischen Short-Einstieg anbieten, kurzfristige Ziele wären an den Vorwochentiefs um 5,99 Euro angesiedelt. Unter der Annahme einer fünfwelligen Korrekturwelle dürfte die Deutz-Aktie anschließend aber wieder in Richtung 5,07 Euro talwärts korrigieren. Eine rasche Aufhellung des Chartbildes wird nicht erwartet, sollte der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben. Ein solches Szenario tritt erst oberhalb von mindestens 7,50 Euro ein.