Gold stabilisiert

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt die Inzidenz der Ungeimpften mit 1.469 und die Inzidenz der Geimpften mit 110 an. Damit sind 93 % der Erkrankten ungeimpft und 7 % geimpft.RKI berechnet für die letzten 4 Wochen einen Anteil der ungeimpften Verstorbenen mit 54 % und den Anteil der geimpften Verstorbenen mit 46 %.Die Daten belegen eindeutig, dass der Krankheitsverlauf bei den Geimpften um ein Vielfaches schlimmer verläuft als bei den Ungeimpften, da aus einem geringen Anteil an Erkrankten (7 %) ein hoher Anteil an Verstorbenen (46 %) wird. Ein erkrankter Geimpfter hat demnach ein 11-fach höheres Risiko an Corona zu versterben als ein erkrankter Ungeimpfter.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 50.814 Euro/kg, Vortag 50.497 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 22,42 $/oz, Vortag 22,34 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 936 $/oz, Vortag 943 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.743 $/oz, Vortag 1.726 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,35 $/barrel, Vortag 70,89 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,3 % oder 0,3 auf 125,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 2,6 % und Franco-Nevada 1,8 %. Bei den kleineren Werten können Eldorado 4,0 % und Chesapeake 3,7 % zulegen. Monument fallen 8,3 % und Intern. Tower Hill 8,2 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Minaurum 7,8 %, Silver Bull 4,7 % und Mandalay 4,4 %. Metallic geben 7,3 % und Americas Silver 5,8 % nach.